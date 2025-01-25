أعرب أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي المُعار لصفوف قطر القطري عن سعادته بقيادة فريقه للفوز على السد، ضمن منافسات الدوري المحلي.

وقال أحمد عبد القادر في تصريحات نقلتها صحيفة استاد الدوحة القطرية: "الفريق قدم مباراة كبيرة أمام السد، وحصلنا على 3 نقاط هي الأغلى هذا الموسم".

وأضاف: "قدمنا مباراة كبيرة وجيدة، ولعبنا بشكل متقارب، وقمنا بالضغط على المنافس منذ بداية المباراة".

وأتم أحمد عبد القادر تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن يكون هذا الفوز هو بداية جديدة للملك للانطلاق في الدوري استنادا على الأداء أمام السد، خاصة وأن النتائج السابقة لا تليق أبدا باسم النادي".

وكان أحمد عبد القادر قد سجل هدف فوز قطر أمام السد، في المباراة التي أُقيمت مساء الخميس، على ملعب جاسم بن حمد، لحساب منافسات الجولة الـ 13 من الدوري القطري الممتاز.