ممثل الصليب الأحمر يوقع على وثيقة استلام المحتجزات الإسرائيليات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقع ممثل الصليب الأحمر على وثيقة استلام المحتجزات الإسرائيليات، صباح السبت، وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وانتشرت عناصر كتائب القسام وسرايا القدس بشكل مكثف في «ميدان فلسطين» في مدينة غزة قبيل البدء بتسليم الأسيرات الإسرائيليات ضمن صفقة المقاومة.

وأفادت تقارير إسرائيلية أن الصليب الأحمر تلقى إشارة للذهاب إلى نقطة الالتقاء مع عناصر القسام لتسليم الأسيرات.

وأعلن الناطق باسم كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، عن أسماء 4 مجندات إسرائيليات سيتم الإفراج عنهن ضمن هذه الدفعة، وهن كارينا أرئيف، ودانييل غلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباغ.

وأكد مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من جهته تسلّمه عبر المفاوضين «لائحة بأسماء الأسيرات».

كما ستتضمن قائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم في الدفعة الثانية 120 أسيرًا من ذوي المؤبدات، و80 أسيرًا من أصحاب الأحكام العالية.