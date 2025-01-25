لجنة أهلية بالأردن تطالب بتدخل الدولة لإعادة أسيرين أردنيين

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قالت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في سجون الاحتلال، اليوم السبت، :تفاجأنا بإبلاغ الصليب الأحمر بإبعاد المُحررين عمار حويطات (المحكوم بمؤبد و20 عاما) وثائر اللوزي (المحكوم بـ19 عاما)".

ورفض حويطات إبعاده وطلب تحريره للأردن وهذا لم يتم وبقي في الأسر، بينما تم إبعاد اللوزي إلى غزة.

وأضافت: نشكر المقاومة الفلسطينية في غزة، على إدراج الأسرى الأردنيين ضمن قوائم التبادل ضمن صفقة "طوفان الأحرار".

وشددت لجنة أهلية بالأردن علي رفض سياسة الإبعاد لأي أردني، ونطالب وزارة الخارجية الأردنية ببذل الجهود للسماح بالأسرى الأردنيين بالعودة لوطنهم، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وطالبت وزارة الخارجية الأردنية بالتدخل العاجل لإعادة ثائر اللوزي للأردن، وإزالة كل المعوقات التي تمنع إعادة حويطات للأردن في أي مرحلة قادمة من صفقة التبادل.