جماعة الحوثي اليمنية تفرج عن 153 أسيرا في مبادرة أحادية الجانب

أفرجت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم السبت، عن 153 شخصا تمّ أسرهم خلال الحرب التي تمزّق اليمن منذ نحو عشر سنوات، وذلك بعد يومين من احتجاز عدد إضافي من موظفي الأمم المتحدة في البلد، وفق ما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأطلق سراح هؤلاء في العاصمة صنعاء التي استولت عليها جماعة الحوثيين المدعومة من إيران سنة 2014، متسببة بحرب أهلية.

وصرّحت كريستين سيبولا رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن "هذه العملية... جلبت الفرج والفرح للعائلات التي كانت تتحرّق لعودة ذويها"، وفق وكالة فرانس برس.

وأضافت: "نعلم أن عائلات كثيرة أخرى تنتظر أيضا فرصة لم شملها. نأمل أن تؤدي عملية الإفراج عن الأسرى اليوم إلى مزيد من اللحظات المماثلة".

وخلال مؤتمر صحفي، قال رئيس لجنة الأسرى في الجماعة عبد القادر المرتضى إن هذه المبادرة أحادية الجانب ولدواع إنسانية.

وأشار إلى أن أغلب من أفرج عنهم هم من ذوي الحالات الإنسانية، من المرضى والجرحى وكبار السن.



وكشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، أنها أجرت مقابلات وفحوصا طبية للأسرى قبل الإفراج عنهم لمساعدتهم على تنظيم العودة إلى ديارهم.

وأفرج عن هؤلاء الأشخاص الذين تمّ أسرهم من جهات القتال، بحسب الجماعة، بعدما احتجز الحوثيون سبعة موظّفين في الأمم المتحدة يعملون في مناطق تحت سيطرة الجماعة، في ما اعتبره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش احتجازا تعسفيا، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وقال جوتيريش إن استمرار احتجازهم التعسفي أمر غير مقبول، مشددا على أن الاستهداف المستمر لموظفي الأمم المتحدة وشركائها يؤثر سلبا في قدرتهم على مساعدة ملايين الأشخاص المحتاجين في اليمن.