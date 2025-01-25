لاس بالماس يقتنص تعادلا أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعادل نادي لاس بالماس مع ضيفه أوساسونا بهدف لمثله، مساء الجمعة، لحساب منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني الممتاز.

ورفع أوساسونا رصيده إلى 27 نقطة، في المركز التاسع، بفارق 12 نقطة خلف أتلتيك بلباو، صاحب المركز الرابع.

على الجانب الآخر، رفع لاس بالماس رصيده إلى 23 نقطة، في المركز الرابع عشر.

وسجل إيمار أوروز هدف التقدم لأوساسونا، في الدقيقة 53، لكن عدنان يانوزاي أحرز هدف التعادل للاس بالماس، في الدقيقة 90+8.

وشهدت المباراة تعرض داريو إيسوجو، لاعب لاس بالماس، للطرد في الدقيقة 72، ليكمل فريقه المواجهة بعشر لاعبين.