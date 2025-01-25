 لاس بالماس يقتنص تعادلا أمام أوساسونا في الدوري الإسباني - بوابة الشروق
السبت 25 يناير 2025 2:34 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

لاس بالماس يقتنص تعادلا أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

د ب أ
نشر في: السبت 25 يناير 2025 - 1:37 ص | آخر تحديث: السبت 25 يناير 2025 - 1:37 ص

تعادل نادي لاس بالماس مع ضيفه أوساسونا بهدف لمثله، مساء الجمعة، لحساب منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني الممتاز.

ورفع أوساسونا رصيده إلى 27 نقطة، في المركز التاسع، بفارق 12 نقطة خلف أتلتيك بلباو، صاحب المركز الرابع.

على الجانب الآخر، رفع لاس بالماس رصيده إلى 23 نقطة، في المركز الرابع عشر.

وسجل إيمار أوروز هدف التقدم لأوساسونا، في الدقيقة 53، لكن عدنان يانوزاي أحرز هدف التعادل للاس بالماس، في الدقيقة 90+8.

وشهدت المباراة تعرض داريو إيسوجو، لاعب لاس بالماس، للطرد في الدقيقة 72، ليكمل فريقه المواجهة بعشر لاعبين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك