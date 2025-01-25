غلق ستاد القاهرة الدولي بسبب أعمال الصيانة

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أكدت الهيئة العامة لاستاد القاهرة الدولي على غلق الملعب الرئيسي لكرة القدم خلال الفترة من 1 إلى 16 فبراير 2025.

قالت الهيئة العامة لاستاد القاهرة الدولي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" تعلن الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضى بأنها بصدد غلق الملعب الرئيسى لكرة القدم خلال الفترة من 1 وحتى 16 فبراير وذلك حتى يتم الانتهاء من أعمال صيانة المضمار الخارجى للملعب الرئيسى (التراك الخاص بالملعب).

وبناء على غلق ملعب ستاد القاهرة تقرر نقل مباريات الفرق التي تخوض مبارياتها عليه إلى ملاعب أخرى خلال تلك الفترة، حيث اختار الزمالك نقل مباراتيه لاستاد السلام.