قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو ثاني أكبر معرض للكتاب على مستوى العالم بعد معرض فرانكفورت، معربًا عن سعادته بتقديم هذه الخدمة للشباب والمصريين.

وشدد خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء السبت، على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، على أن «الندوات والفعاليات الكثيرة هذا العام تجعل الشباب يتفاعل وينتج عن ذلك أفكار تولد الإبداع الذي يولد حلولا على أرض الواقع، وهو ما نحن في أمس الحاجة إليه في مختلف نواحي الثقافة؛ وليس فقط فيما يتعلق بالكتاب».

وأوضح أن مبادرة «المليون كتاب» التي تهدف إلى «إهداء مصر وأهلها مليون كتاب من إصدارات القطاعات المختلفة لوزارة الثقافة»، وذلك من خلال تسليمها لقطاعات مختلفة مثل وزارات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتعليم العالي، والتضامن، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية ونقابة الصحفيين، مؤكدا أن «المبادرة ليست دعمًا لكن هي مبادرة مجانية، مليون كتاب مجاني بالكامل لشعب مصر».

ونوه بأن الهدف منها يتمثل في وضع أسس التثقيف الكامل، والهدف الآخر إرساء سنة حميدة ودعوة لأن يأتي المليون كتاب العام المقبل من القطاع الخاص أو دور النشر أو المؤسسات الصحفية الكبيرة.

وأكد أن سعر الكتاب لم يرتفع في مصر فقط، ولكن في كل أنحاء العالم؛ نتيجة زيادة أسعار الأوراق والأحبار والمقابل المادي للمؤلفين، مضيفا أن الوزارة خصصت قاعة كبيرة للكتب المخفضة مليئة بالكتب.

ولفت إلى أن الوزارة عملت بالتوازي على إطلاق تطبيق «كتاب» بالتعاون مع وزارة الاتصالات يضم 3 آلاف كتاب حتى الآن متاحة للقراءة عن طريق الهاتف.