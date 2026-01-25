 فليك يكشف سر فوز برشلونة على أوفييدو في الدوري الإسباني - بوابة الشروق
الأحد 25 يناير 2026 8:56 م القاهرة
فليك يكشف سر فوز برشلونة على أوفييدو في الدوري الإسباني

محمد جلال
نشر في: الأحد 25 يناير 2026 - 8:42 م | آخر تحديث: الأحد 25 يناير 2026 - 8:42 م

أعرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة عن سعادته البالغة بالفوز على ريال أوفييدو، بثلاثية نظيفة، في بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي: "في الشوط الأول، واجه الفريق ضغطًا قويًا من الخصم بطريقة رجل لرجل، ما جعل اللاعبين غير مرتاحين، ولم نلعب بمستوى جيد".

وأضاف: "بين الشوطين، ركزنا على الحفاظ على الضغط والانتقال السريع للهدف، وهو ما ساعد في تسجيل الهدف الأول سريعًا والشوط الثاني كان أفضل بكثير".

وواصل: "بالنسبة لي، كان الهدف الأول أكثر أهمية بكثير للفريق، كيف قام بالضغط، وكيف استعاد الكرة، مما جعلنا نسجل الهدف الأول، ذلك كان بالنسبة لنا، المفتاح لفتح هذه المباراة لصالحنا، وتحقيق النقاط الثلاث".

ثم أنهى: "كان ذلك بالنسبة لي أكثر أهمية من الهدف الثالث ولكن بالطبع، الجميع يحب رؤية هذا في كرة القدم ونعم، سعيد بأنه سجل هدفاً كهذا".


