محافظ القليوبية ومدير الأمن يضعان إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة ببنها

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، واللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، مراسم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر إدارة قوات الأمن بمدينة بنها، وذلك بمناسبة احتفالات الدولة بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة المصرية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والعميد حسام عطوة، المستشار العسكري للمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام، واللواء محمد معوض، السكرتير العام المساعد، والدكتور حازم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وعددٍ من القيادات التنفيذية والأمنية.

ووضع المحافظ ومدير الأمن، إكليل الزهور، وقاما بقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح أبطال الشرطة الذين سطروا بدمائهم الزكية ملاحم وطنية خالدة في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وقدم محافظ القليوبية، خلال المراسم، التهنئة لكل قيادات وضباط وأفراد جهاز الشرطة، مؤكدًا أن عيد الشرطة هو عيد لكل المصريين، ويجسد قيمة التضحية والفداء من أجل رفعة مصر، موجهًا تحية إجلال وتقدير لأسر الشهداء، مؤكدًا أن ذكراهم ستبقى حية ومحفورة في ذاكرة الوطن، وأن الدولة لا تنسى أبناءها الذين قدموا أرواحهم فداءً للواجب.

فيما حرص محافظ القليوبية، خلال جولته بمقر قوات الأمن على مصافحة عددٍ من الضباط والأفراد، وقام بتوزيع الورود عليهم، معبرًا عن شكره الشخصي لدورهم وتفانيهم في العمل.

من جانبه، أعرب مدير أمن القليوبية عن شكره وتقديره لزيارة المحافظ، مؤكدًا أن رجال الشرطة سيظلون دائمًا على عهدهم، «عينًا ساهرة» لا تنام، تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن، مع الالتزام التام بإعلاء قيم حقوق الإنسان وترسيخ مفهوم الشرطة في خدمة الشعب.

واختُتمت الفعالية بإهداء المحافظ، درع المحافظة لمدير الأمن، تقديرًا للجهود الأمنية الملموسة التي تشهدها القليوبية، وتعزيزًا لروح التعاون والتكامل بين الجهازين التنفيذي والأمني بالمحافظة.



