184 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح إلى كرم أبو سالم لإغاثة الفلسطينين بغزة

غادرت 184 شاحنة مساعدات متنوعة من بوابة جانبية عند معبر رفح البري، اليوم الأحد، في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم، ضمن جهود إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال مصدر مسئول عند معبر رفح البري، لـ"الشروق"، إن الشاحنات حملت أصنافًا متنوعة من المساعدات، منها السلال الغذائية والخيام والمواد الطبية والمواد البترولية والملابس الشتوية والأغطية، المقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وضمت أفواج الشاحنات 26 شاحنة من منظمات الأمم المتحدة (UN)، و64 شاحنة مرسلة للمخيم المصري، و46 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، و9 شاحنات من دولة قطر، و22 شاحنة من دولة الإمارات، و10 شاحنات غاز، و7 شاحنات سولار.

كما أفاد المصدر، بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى الخميس الماضي بلغت 23.918 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 375 ألف طن تقريبًا، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغت 843 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 255 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37.412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28.584 طنًا من الغاز، و60.345 طن سولار، و1.266 طن بنزين، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.