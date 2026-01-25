الذكاء الاصطناعي يدخل قاعات التعليم الأزهري بالإسكندرية لتأهيل الكوادر للمستقبل

بدأت منطقة الإسكندرية الأزهرية، تنفيذ البرنامج التدريبي تفعيل الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية لجميع كوادرها التعليمية، في خطوة تعكس توجهًا جادًا نحو مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة داخل المنظومة الأزهرية.

ويأتي البرنامج، تحت رعاية الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وبإشراف الدكتور أحمد الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، وضمن خطة تطوير شاملة يشرف على تنفيذها الدكتور شريف سميح مدير التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية؛ بهدف دمج التقنيات الرقمية الحديثة في العملية التعليمية ورفع كفاءة المعلمين والموجهين وشيوخ المعاهد.

وانطلقت فعاليات، التدريب بمنطقة الإسكندرية تزامنًا مع إجازة نصف العام الدراسي، بالتوازي مع تنفيذ البرنامج في جميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، لضمان وصول التطوير لكافة الكوادر التعليمية دون استثناء.

وتابع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، انتظام العملية التدريبية، والتأكد من تنفيذ البرنامج وفق الجدول الزمني المعتمد، حيث يمتد التدريب لمدة أسبوع مكثف يركز على تنمية المهارات التقنية الحديثة، بدءًا من التعريف بمفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته التعليمية، وصولًا إلى الجوانب التطبيقية التي تشمل إنتاج المحتوى الذكي، وتصميم العروض التقديمية، وإعداد المواد التعليمية المصورة بطرق مبتكرة.

ويتناول البرنامج، توظيف برامج الحاسب الآلي في التعليم، من خلال إعداد النصوص التعليمية والاستفادة من الجداول الإلكترونية في دعم العملية التعليمية، إلى جانب التركيز على قواعد الاستخدام الآمن للإنترنت، بما يسهم في تعزيز الوعي الرقمي وبناء بيئة تعليمية آمنة.

وشهدت فعاليات التدريب، متابعة ميدانية مستمرة بمشاركة قيادات القطاع والمنطقة، من بينهم الدكتور شريف سميح، والدكتور إسماعيل الشربيني مدير عام الشئون الفنية التعليمية بالقطاع، والأستاذة دعاء السيد مدير إدارة التدريب بالمنطقة، في إطار تنسيق كامل لضمان تحقيق أقصى استفادة من البرنامج.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطة الاستراتيجية لقطاع المعاهد الأزهرية التي بدأ تنفيذها مع مطلع العام الحالي، على أن تتواصل بوتيرة متسارعة خلال الفصل الدراسي الثاني، بهدف تمكين المعلم الأزهري من أدوات المستقبل، وتحويل المعاهد الأزهرية بالإسكندرية إلى بيئة تعليمية ذكية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية وتلبية متطلبات الميدان التربوي.