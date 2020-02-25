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رئيس حكومة ولاية ألمانية يعتزم الترشح لرئاسة حزب ميركل

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 11:25 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 11:25 ص

 

يعتزم رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، أرمين لاشيت، الترشح لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر في الحزب -اليوم الثلاثاء- أن وزير الصحة ينز شبان لن يترشح للمنافسة على رئاسة الحزب.

وذكرت المصادر أن لاشيت يعتزم جعل "شبان" نائبه حال فوزه برئاسة الحزب.

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني نوربرت روتجن، أعلن الأسبوع الماضي عزمه الترشح لرئاسة الحزب. ومن المنتظر أن يعلن الرئيس السابق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، فريدريش ميرتس، ترشحه اليوم، حسبما ذكرت مصادر حزبية لـ(د.ب.أ).

ويعتزم الحزب المسيحي الديمقراطي انتخاب قيادة جديدة له خلال عقد مؤتمر عام طارئ يوم 25 أبريل المقبل.

يُذكر أن رئيسة الحزب أنيجريت كرامب-كارنباور أعلنت مؤخرا تخليها عن رئاسة الحزب وكذلك عن الترشح لمنصب المستشارية.

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