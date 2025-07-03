نتنياهو يتعهد: ملتزم التزاما عميقا بضمان عودة جميع الرهائن

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بـ"إعادة جميع الرهائن" في غزة.

وقال نتنياهو، خلال زيارته التفقدية الأولى لكيبوتس نير عوز، الذي شهد خطف أكبر عدد من الأشخاص في عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023: "أنا ملتزم التزاما عميقا، أولا وقبل كل شيء، بضمان عودة جميع رهائننا، جميعهم من دون استثناء. لا يزال هناك عشرون على قيد الحياة، وهناك أيضا من قُتلوا، وسنعيدهم جميعا"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وبدعوة من الكيبوتس، استقبل الناجون من "طوفان الأقصى" والمحتجزون المحررون نتنياهو.

ومن بين المخطوفين في 7 أكتوبر في نير عوز، لا يزال تسعة محتجزين بينهم أربعة أحياء.

وفي وقت سابق، ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن مسئولين إسرائيليين كبار أعربوا عن قلقهم من أن حماس، في إطار المفاوضات بشأن اتفاق غزة، ستحاول إعادة فتح القضية المتعلقة بالإفراج عن عدد أكبر من الأسرى مقابل كل محتجز مما تم الاتفاق عليه سابقا، بحسب الموقع.

ونصّ الاقتراح الأصلي لمبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، الذي قُدّم للأطراف قبل بضعة أسابيع، على أنه مقابل إطلاق سراح 10 محتجزين أحياء، ستفرج إسرائيل عن 125 أسيرا فلسطينيا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، إلى جانب 1111 فلسطينيا من غزة اعتقلتهم القوات الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر.

وذكر "أكسيوس" أنه مع ذلك، فإن الاقتراح المُحدّث الذي قدمته قطر لإسرائيل وحماس هذا الأسبوع لم يتضمن أي إشارة إلى هذه القضية، ولم يذكر عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل المحتجزين العشرة.