الداخلية التونسية: القبض على 3 عناصر تكفيرية



أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، القبض على 3 عناصر تكفيرية، مطلوب القبض عليها بتهمة الانتماء إلي تنظيم إرهابي في عدة ولايات تونسية.



وقالت الداخلية التونسية، في بيان لها، إن وحدات القوة الأمنية المشتركة لمكافحة الإرهاب بالقصرين، تمكنت من القبض على عنصر تكفيري -28 سنة- مطلوب بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة سنتين.



وأضافت الوزارة، في بيان آخر، أن مصلحة الوقاية من الإرهاب للحرس الوطني ببنعروس والإدارة الفرعية للتوقي من الإرهاب بالعوينة، قاما بالقبض على عنصر تكفيري آخر من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي وصادر في شأنه حكما بالسجن لمدة سنتين.



كما أشارت الوزارة إلى أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة، ومصلحة الوقاية من الإرهاب بسوسة تمكنا من القبض على عنصر تكفيري ثالث وصادر في شأنه حكما بالسجن لمدة سنة.