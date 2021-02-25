قال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل مديرية الصحة بمحافظة الغربية، إن المديرية نجحت في ضبط ٤٩ طن و١٥٠كجم زبيب مضاف إليه ألوان صناعية غير مصرح بإضافتهم، واصفًا غش المنتج بأنه أحد أنواع الجشع والإضرار بالصحة العامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، أن بعض التجار يضيف مواد وألوانًا صناعية غير مصرح باستخدامها وغير صالحة للاستخدام الآدمي، للحصول على لون أصفر يظهر الزبيب بشكل سليم، منوهًا إلى أن تلك الطرق مخالفة للاشتراطات الصحية.

وأشار إلى الأثر الضار لتلك المواد على الجسد البشري وإحداث التسممات والعبء على الكلى والكبد، مؤكدًا أن وزارة الصحة أصدرت مجموعة من القرارات تحافظ على صحة المواطنين.

ولفت وكيل صحة الغربية إلى التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث التموين بالغربية ومديرية التموين، تحت إشراف المحافظ الدكتور طارق رحمي، لإجراء حملات على كل المصانع والمحلات التي تعمل في الأغذية، خاصة في الفترة التي يستعد فيها التجار لرمضان.

وتمكنت الحملة المكبرة من إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالغربية بالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط ٤٩ طن و١٥٠كجم زبيب مضاف إليه ألوان صناعية غير مصرح بإضافتهم.

وذلك بعد ورود نتائج تحليل عينات عشوائية تم سحبها تفيد إضافة لون صناعي (E 102) غير مصرح بإضافته ويعتبر الزبيب غير صالح للاستهلاك الآدمي ومحظور تداوله بالأسواق بأحد الثلاجات بمركز زفتي والسنطة.

وضبطت الكميات بموجب محضر رقم ١ لسنه ٢٠٢١، وتم سحب العينات من المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الإقليمي بطنطا للفحص الصلاحية والاستهلاك الآدمي.