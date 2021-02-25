 مالطا: اتهام رجلين بتوفير قنبلة استخدمت في اغتيال الصحفية «دافني جاليزيا» - بوابة الشروق
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مالطا: اتهام رجلين بتوفير قنبلة استخدمت في اغتيال الصحفية «دافني جاليزيا»

الصحفية دافني كاروانا جاليزيا
الصحفية دافني كاروانا جاليزيا
د ب أ
نشر في: الخميس 25 فبراير 2021 - 6:23 ص | آخر تحديث: الخميس 25 فبراير 2021 - 6:23 ص

اتهم ممثلو الادعاء في مالطا، الأربعاء، رجلين بتوفير قنبلة استخدمت لقتل الصحفية دافني كاروانا جاليزيا.

واغتيلت كاروانا جاليزيا ، الصحفية والمدوّنة، في أكتوبر 2017 بسيارة مفخخة انفجرت أثناء مغادرتها منزلها في الريف.

ودفع المتهمان روبرت أجيوس وجامي فيلا ببراءتهما من التورط في قتل كاروانا جاليزيا وحيازة متفجرات وتشكيل جزء من منظمة إجرامية. وهما من بين أربعة رجال أحيلوا للمحكمة ليل الاربعاء لمواجهة اتهامات تتعلق بقضية قتل جاليزيا.

وتم إلقاء القبض على أجيوس وفيلا بعد ظهر الثلاثاء في مداهمات للشرطة.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، قال مفوض الشرطة أنجيلو جافا للصحفيين إن المحققين يعتقدون أن كل شخص متورط في مقتل كاروانا جاليزيا قد تم القبض عليه.

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