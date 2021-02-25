 ليبيا تسجل 571 إصابة و5 وفيات جراء كورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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ليبيا تسجل 571 إصابة و5 وفيات جراء كورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الخميس 25 فبراير 2021 - 12:44 م | آخر تحديث: الخميس 25 فبراير 2021 - 12:44 م

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، تسجيل 571 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، و5 حالات وفاة جراء الإصابة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أن النوع الجديد المتحور لفيروس "كورونا المستجد" وصل إلى ليبيا وأصاب 23 شخصا حتى الآن.

وقال المركز - في بيان نشرته "بوابة الوسط" الليبية" - إنه تم إجراء اختبارات للكشف عن النوع الجديد لفيروس كورونا، وتبين من خلال الكشف على 88 عينة عشوائية بأن 23 عينة كانت من النوع الجديد المتحوّر المعروف بطفرة لندن، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 118 ألف إصابة، بينما يصل إجمالي الوفيات إلى 2150 حالة وفاة.

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