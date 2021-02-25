فلسطين: جيش الاحتلال يؤكد تكامل الأدوار مع عناصر الإرهاب الصهيوني

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "إن اللقاء الذي جمع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي "تامير يدعي"، ورئيس مجلس مستوطنات وسط الضفة، مع شبيبة التلال، في البؤرة الاستيطانية "إستر" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، يؤكد تكامل الأدوار مع عناصر الإرهاب الصهيوني".



وأوضحت الخارجية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس، أن "اللقاء الذي جمع تامير بعناصر هذه المجموعة الإرهابية، لم يكن الأول وإنما سبقه لقاءات بعضها لم يخرج إلى النور والبعض الآخر وجد طريقه إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية، ويبدو أن تامير يرغب في معالجة إرهاب شبيبة التلال واعتداءاتهم على حياة الفلسطينيين وممتلكاتهم من خلال "التحاور"، علما أنه لم يُخفِ في السابق وصفه إياهم رغم جرائمهم بـ (أطفال مرتبكون) بحاجة فقط إلى معالجة عبر أطر تعليمية تربوية! رغم معرفة جنرال الاحتلال الدقيقة لطبيعة الانتهاكات والجرائم والاعتداءات التي ترتكبها يوميا شبيبة الاحتلال ومجموعات تدفيع الثمن خاصة خلال توليه منصب قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية".



وأضافت: "في الوقت الذي تكون فيه لغة الإعدامات الميدانية والهدم والتدمير والتنكيل وسرقة الأراضي والاستيلاء عليها والاعتقالات هي منطق القوة السائد في تعامل جيش الاحتلال مع الفلسطينيين، نرى حالة الاحتواء والتبني الكامل لشبيبة الاحتلال الإرهابية، وهو ما يشجعها على التمادي أكثر في جرائمها ضد الفلسطينيين لشعورها بالحماية والإسناد الإسرائيلي الرسمي والإفلات من العقاب".



وأكدت الوزارة أن المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الأممية مُطالَبَة أكثر من أي وقت مضى باتخاذ إجراءات وعقوبات عاجلة ورادعة لوضع حد لهذا الاستهتار بحياة المواطن الفلسطيني سواء من قبل المؤسسات الإسرائيلية الرسمية أو أذرعها المختلفة التي ترتكب الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.



وشددت وزارة الخارجية على أن صمت المجتمع الدولي على التبني الإسرائيلي الرسمي لشبيبة التلال ومجموعات تدفيع الثمن، يغذي تفشي الإرهاب الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث إنه في الوقت الذي يناقش فيه مجلس حقوق الإنسان في جنيف الخروقات العديدة لحقوق الإنسان من قبل دولة الاحتلال وعدم التزامها بإجراء التحقيقات العادلة في تلك الانتهاكات، يأتي هذا اللقاء للتأكيد على ضرورة المساءلة والمحاسبة لدولة الاحتلال على انتهاكاتها المتواصلة.