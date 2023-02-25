زار الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة بالأقصر.



جاء ذلك على هامش زيارة الوزير للمحافظة ضمن وفد المجلس الأعلى للجامعات؛ للمساهمة في تقديم الدعم المعنوي اللازم لمرضى السرطان، والتعرف على الخدمات الطبية التي تقدم لهم بالمجان.



وأجرى "عاشور"، جولة حول الأقسام المختلفة بالمستشفى، وبنك الدم، وتعرف على طبيعة العمل بداخلهم، ثم توجه للقاء عدد من المرضى الكبار والأطفال خلال تلقيهم جرعات وجلسات العلاج اللازمة.



وأشاد وزير التعليم العالي، بالإمكانيات الطبية بالمستشفى، والتي جعلته صرحا طبيا عملاقا يخفف عن مرضى الأورام السرطانية لمحافظات الصعيد من خلال توفيره لجهدهم المادي والنفسي، وتكبدهم مشقة السفر، موجهًا الشكر لإدارة المستشفى على الخدمة المتميزة التي تقدمها للمرضى.



وعبر محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن سعادته بزيارة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، لمستشفى شفاء الأورمان والتعرف على الخدمات التي تقدم للمرضى من الأطفال والكبار واتباع أحدث الأساليب العلاجية من خلال الكوادر الطبية المدربة للوصول إلى الهدف الأسمى "صعيد بلا سرطان".



وأكد فؤاد، أن قيادات مستشفى شفاء الأورمان يكنون كل التقدير لوزير التعليم العالي، وقيادات الوزارة ورؤساء الجامعات لدعمهم المتواصل واللامتناهي لمرضى المستشفى لاستكمال حياتهم العلاجية بداخله للتغلب على السرطان، ومن ثم العودة لحياتهم الطبية وسط محبيهم، وهو الهدف من إنشاء المستشفى.





