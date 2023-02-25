بنوك استثمار وصناديق سيادية تبدي اهتمامها للاستحواذ على كامل أسهم بنك القاهرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أبدى عدد من بنوك الاستثمار والصناديق السيادية، الاهتمام للاستحواذ على حصة حاكمة من بنك القاهرة الذى يأتى ضمن برنامج الطروحات الحكومية التى أعلنت عنها الدولة.

وقالت مصادر مطلعة لـ« مال وأعمال ــ الشروق»، إن اللجنة المشكلة للترويج للطروحات الحكومية تلقت اتصالات من مؤسسات مالية وصناديق من إفريقيا وآسيا أبدت رغبتها للاستحواذ على حصة حاكمة من البنك تصل إلى ١٠٠٪.

«حتى الآن لم يتحدد خطة بيع البنك اما لمستثمر استراتيجى او الطرح فى البورصة، الأمر مازال قيد الدراسة»، تبعا للمصادر التى اشارت إلى أن الدولة تتجه للاحتفاظ بحصة من البنك الحكومى وعدم بيع كامل الأسهم.

وجاء بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربى الإفريقى ضمن برنامج الخصخصة التى أعلنت عنها الحكومة وشملت ٣٢ شركة حكومية.

وتستهدف الحكومة جمع 6 مليارات جنيه حتى نهاية عام 2023 من طروحات شركاتها فى البورصة، منها بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة، بحسب تصريحات حديثة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد.

وفى منتصف يناير الماضى، أعلنت البورصة المصرية عن تلقيها مستندات قيد زيادة رأسمال بنك القاهرة المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه.

ووفقا لبيان البورصة فى ذلك الوقت، فقد تم قيد زيادة رأسمال البنك المصدر إلى 10 مليارات جنيه بدلا من 5.2 مليار جنيه موزعة على 3.2 مليار سهم، وتمت الزيادة بقيمة 4.7 مليار جنيه بموجب شهادات إيداع بنكية تم الاكتتاب فيها نقدا من قدامى المساهمين.

ووفقا لبيانات سابقة فقد ضخ بنك مصر خلال العام الماضى ما يقرب من 8.7 مليار جنيه فى صورة زيادة رأسمال بنك القاهرة على مرتين لزيادة كفاءته وإعادة هيكلة.

وفى إطار عمليات إعادة الهيكلة تم نقل ملكية حصة بنك مصر لصالح شركة مصر المالية للاستثمارات فى 2010 قبل أن يتم إعادته مجددا إلى بنك مصر فى أبريل 2022 فى صفقة بلغت قيمتها 7 مليارات جنيه وقتها، فسرها رئيس بنك مصر محمد الأتربى بأنها إجراءات لإعادة الهيكلة المالية وضبط الكفاءة لبنك القاهرة.

وتم تأسيس بنك القاهرة كشركة مساهمة مصرية، وهو من الشركات التابعة لبنك مصر ضمن 27 شركة أخرى بحسب القوائم المالية المنشورة فى وقت سابق.

وتبلغ أرباح بنك القاهرة 4.8 مليار جنيه قبل خصم الضرائب خلال الربع الثالث من 2022، مقابل 4.3 مليار جنيه لفترة المقارنة.

وارتفع صافى الأرباح فى بنك القاهرة إلى 2.9 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه، فيما تبلغ إجمالى الأصول بالبنك نحو 297 مليار جنيه.

وقفزت محفظة قروض البنك للعملاء والبنوك إلى 129 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى بنمو 17%.