تراجعت أسعار دواجن التسمين (البيضاء) 12 جنيها بالمزارع المحلية خلال تعاملات اليوم السبت 25 فبراير 2023، حيث سجل سعر الكيلو 69 جنيها عند باب المزرعة، مقابل 81 جنيها خلال تعاملات أمس، وفقا لعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب عبد العزيز، فإن سعر كيلو الدواجن للمستهلك النهائي يتراوح بين 75 و78 جنيها كأقصى سعر، مشيرا إلى أن سعر الكيلو كان يتجاوز الـ90 جنيها خلال الأسبوع الماضي في بعض الأسواق.

وتراوح سعر كيلو البانيه بين 160 و175 جنيها، وسجل سعر كيلو الأوراك ما بين 76 و79 جنيها، وفقا للسيد، لافتا إلى تفاوت الأسعار فيما بينها على حسب آليات العرض والطلب في كل منطقة، بالإضافة إلى تكاليف الشحن والنقل.

وأضاف السيد، أن أسعار الأعلاف مازالت مرتفعة بشكل غير مبرر، مشيرا إلى تسجيل سعر الذرة 15.5 ألف جنيه للطن بدون احتساب نولون الشحن، واستقرت الصويا عند 30 ألف جنيه للطن، ويسجل متوسط سعر الأعلاف 22 ألف جنيه للطن.

بينما أرجع السيد انخفاض أسعار الدواجن إلى زيادة العرض بالأسواق المحلية بعد استيراد الدجاج البرازيلي، مضيفا أن سعر الدواجن المستوردة يسجل 78 جنيها للفرخة زنة 1.2 كيلو جرام.