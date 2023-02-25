انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من مبادرة حقك تنظمي بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بالدقهلية، انطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمي"، خلال الفترة من 25-2 وحتى 1-3، وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى"، والتي تستهدف 27 محافظة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المرحلة الأولى، تستهدف 9 إدارات هي "منية النصر، ميت غمر، تمى الأمديد، طلخا، الجمالية، المطرية، المنصورة، نبروه، بلقاس".

وأضافت الدكتورة إيمان السيد حسن مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.