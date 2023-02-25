المدافعة الفرنسية ويندي رينار تعلن اعتزالها اللعب الدولي قبل كأس العالم

قبل شهور قليلة على انطلاق بطولة كأس العالم للسيدات، والمقررة في أستراليا ونيوزيلندا منتصف هذا العام، أعلنت المدافعة الفرنسية ويندي رينار، بشكل مفاجئ، اعتزالها اللعب الدولي.

وقالت رينار - 32 عاما - في تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أعشق فرنسا أكثر من أي شيء آخر، لم أعد بأفضل مستوياتي".

وتلعب رينار ضمن فريق ليون الفرنسي، الذي يضم أيضا جينيفر ماروزان وسارا دابريتز لاعبتي المنتخب الألماني.

وقالت رينار: "اليوم يوم حزين، ولكن من الضروري أن أحافظ على صحتي الذهنية... وجهي قد يخفي الألم، لكن القلبي عاني... ولا أريد أن أعاني بشكل أكبر".

وخاضت رينار، التي يبلغ طول قامتها 87ر1 متر، 142 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي منذ بداية مسيرتها مع الفريق في 2011.

وكانت كورين دياكر مدربة المنتخب الرنسي جردت رينار من شارة قيادة الفريق، ما حرم اللاعبة من حمل شارة قيادة الفريق في مونديال 2019.

وفي 2021، عادت ثقة دياكر في اللاعبة وأعادت إليها شارة قيادة الفريق.

وبعد اعتزال رينار، قالت كاديدياتو دياني - 27 عاما - وماري أنطوانيت كاتوتو - 24 عاما - لاعبتا باريس سن جيرمان إنهما لا يرغبان في اللعب للمنتخب الفرنسي، على الأقل مؤقتا، وتعللتا "بضرورة إجراء تغييرات في قيادة الفريق.