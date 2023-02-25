المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة هيروين وسلاح في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر، حكمها في القضية رقم 22792 جنايات مركز شرطة بلبيس لسنة 2022، بمعاقبة شابا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار فيها وترويجها على عملائهما في نطاق ودائرة مركز شرطة بلبيس.

كانت جهات التحقيق، قررت إحالة المتهم "محمد.أ.ع.أ"، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار فيها وترويجها على عملائهما بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم قد تم ضبطه وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار فيه وترويجه على عملائه بدائرة مركز شرطة بلبيس، وسلاح ناري "بندقية خرطوش" وطلقات لذات العيار بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.