محمد محمود: قضيت 30 سنة في المسرح ولم تعرض إلا 4 مسرحيات فقط

قال الفنان محمد محمود، إنه قضى 30 سنة من مسيرته الفنية في المسرح، في حين لم تُعرض له سوى أربع مسرحيات مع الفنان الراحل سمير غانم، وذلك بسبب عدم تصوير العروض.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «معكم» الذي تُقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة «cbc»، أنه طالب في الكثير من المناسبات بتصوير هذه العروض بما في ذلك حتى أصبح مسؤولا سواء مسرح الطليعة أو المسرح الحديث والمسرح الكوميدي لكن دون جدوى.

وأشار إلى أن بداية عمله السينمائي كان في فيلم أمير البحار مع الفنان محمد هنيدي «عندما قدّم شخصية ممس»، واصفا تلك التجربة بأنها كانت عنق الزجاجة بالنسبة له ومن ثم ظهور موهبته.

وتابع: «اللي شافوني في الفيلم ده يساوي عدد اللي شافوني في عمري كله في المسرح».