صحة غزة: الوضع شمال القطاع كارثي للغاية ولا يمكن وصفه

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن «الوضع الصحي شمال القطاع كارثي للغاية ولا يمكن وصفه»، منوهة أن «مستشفيات غزة وشمالها بلا وقود».



وأضافت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد، أن «مستشفى المعمداني بلا وقود منذ أكثر من 10 أيام، كما أن مستشفى الحلو الدولي المخصص بلا وقود».



وأشارت إلى أن «ثلاجات الأدوية بلا كهرباء؛ مما يهدد بإتلاف كميات من الأدوية الحساسة».



ونوهت أن «عشرات السيارات للإسعاف والدفاع المدني والخدمات الطبية خارج الخدمة؛ نتيجة عدم توفر الوقود».



وحذرت من أن «️مرضي غسيل الكلي والعناية المكثفة مهددون بالموت؛ نتيجة عدم توفر وقود للمولدات وسيارات الإسعاف والأدوية».



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفًا و692 شهيدًا، و69 ألفًا و879 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وقالت صحة غزة في بيان، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب سبع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة؛ راح ضحيتها 86 شهيدًا و131 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأضافت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.