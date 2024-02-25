نتنياهو: اجتياح رفح قد يؤجل قليلا لو قدمت حماس مطالب معقولة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، قد يؤجل "قليلا" إذا قدمت حركة حماس "مطالب أكثر معقولية" تفضي إلى التوصل إلى صفقة لإعادة المحتجزين في القطاع.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نتنياهو، اليوم الأحد، لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، فيما تتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية بشأن خطورة اجتياح بري إسرائيلي لرفح على مئات آلاف النازحين الذين لجأوا إليها كآخر ملاذ أقصى جنوب القطاع على الحدود مع مصر.

وقال نتنياهو، إنه سيعقد مناقشة أمنية في وقت لاحق اليوم الأحد "لمراجعة خطة عسكرية مزدوجة تشمل إجلاء المدنيين الفلسطينيين في غزة وعملية لتدمير ما تبقى من كتائب حماس"، وفق ادّعائه.

وزعم أنه "عندما تبدأ العملية (في رفح) في القريب، ستكون إسرائيل على بعد أسابيع من تحقيق النصر الكامل"، إلا أنه استدرك قائلا: "إذا كان لدينا اتفاق (مع حماس)، ستُؤجّل العملية قليلا، لكنها ستحدث في نهاية الأمر"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأضاف نتنياهو أنه "من غير الواضح ما إذا كانت صفقة تبادل الأسرى ستتحقق من المحادثات الجارية"، ورفض مناقشة التفاصيل.

مع ذلك، قال للشبكة الأمريكية إن حماس يجب أن تكون مرنة وتوافق على "مطالب أكثر معقولية".

وأردف: "إنهم (حماس) على كوكب آخر (شروطهم تعجيزية)، ولكن إذا هبطوا (خفضوا شروطهم) في مكان معقول، فعندئذ نعم، سيكون لدينا صفقة"، دون مزيد من التفاصيل.