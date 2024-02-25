نقابة المهن السينمائية تنعى المنتج ممدوح يوسف

نعت نقابة المهن السينمائية، المنتج الفني ممدوح يوسف الذي توفي اليوم، ونشرت بيانا عبر الحساب الخاص بالنقابة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيه:



ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل االمنتج الفني ممدوح يوسف، رئيس قطاع الإنتاج سابقاً بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والد الزميلة المخرجة مروة ممدوح وحما الزميل المخرج حازم فودة.



وأضاف البيان: نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.



وتابع البيان: الجنازة اليوم الأحد الموافق ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٤ بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته.



يذكر أن المنتج الراحل ممدوح يوسف له عدة تجارب في الإنتاج أبرزها مسلسل "عائلة الحاج متولى" للراحل نور الشريف والذى تم عرضه عام 2001، وشارك في بطولته ماجدة زكى، غادة عبد الرازق، سمية الخشاب، مصطفى شعبان، نورهان، ميمى جمال، رجال الجداوى، مونيا، عايدة رياض، إنعام سالوسة، أحمد الدمرداش ومن تأليف مصطفى محرم وإخراج محمد النقلي.





