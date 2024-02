يقام الآن حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة «ساج» لعام 2024، في نسختها الـ30، والمُقام في قاعة شراين أودوتوريوم في لوس أنجلوس، والذي يأتي بعد فترة من إضراب نقابة ممثلين الشاشة من يوليو إلى نوفمبر 2023.

وفاز بجائزة الأداء المتميز لفريق تمثيل في مسلسل درامي، فريق مسلسل «الخلافة - Succession».

ونافس على الجائزة مسلسلات

«برنامج الصباح - The Morning Show»

«أخرنا - The Last of Us»

«العصر المُذهب - The Gilded Age»

«التاج - The Crown»