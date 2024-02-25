وزير التنمية المحلية يتفقد مركز الرصد الأمني ومضمار الهجن والقرية التراثية بشرم الشيخ

أجرى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية بمدينة شرم الشيخ، تفقد فيها مركز الرصد الأمني الموحد.

واستمع الوزير لشرح واف عن عمل المركز وهو مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة، وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة وطريق شرم الشيخ/ النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية _ الشركة العربية العالمية للبصريات.



كما قام وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء بزيارة لمنطقة سباقات الهجن تفقد الوزير فيها المنصة الرئيسية وقاعة كبار الزوار والقرية التراثية، وأوضح محافظ جنوب سيناء أن القرية التراثية تم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وأشار إلى أن القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية و2 قاعة عرض، مخازن، مسجد، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب.

ومن جانبه، أشاد وزير التنمية المحلية بما شهده خلال جولته بمدينة شرم الشيخ، وقال إن جميع مشروعات الخطة الاستثمارية تتم بجنوب سيناء على خير وجه وقدم الشكر لمحافظ جنوب سيناء لمجهوداته وجميع العاملين معه.