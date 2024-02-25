بدء إنتاج الغاز من حقل ريفين الغربي في الربع الثاني من عام 2025

كشفت شركة فينترسال دِيا، عن أنها تمكنت من إنتاج أول كميات من الغاز في مشروع شرق دمنهور الذي تديره في مصر، واتخذت القرار النهائي للاستثمار في مشروع تطوير حقل «ريفين» الغربي ومن المنتظر أن يبدأ الإنتاج فيه خلال الربع الثاني من العام المقبل وفقا لبيان من الشركة.

وأعلنت الشركة عن نتائح أعمالها للعام الماضي 2023، حيث سجلت أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين ومصاريف الاستكشاف قدرها 4.2 مليارات يورو، وصافي دخل بلغ 513 مليون يورو.

قال ماريو ميهرِن، الرئيس التنفيذي للشركة، إنه على الرغم من أن العام الماضي كان صعباً على فينترسال دِيا، فقد حقق فريقنا أداءً تشغيليّاً مستقرّاً ونتائج مالية قوية مع أن الرياح كانت معاكسة على صعيد الاقتصاد الكلي الشركة قد أنتجت 323 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً في العام المنصرم 2023.

أنجزت فينترسال دِيا وشركاؤها أول حقن لثاني أكسيد الكربون في مشروع «غرين ساند» الخاص باحتجاز الكربون وتخزينه في الدنمارك العام الفائت 2023. وأشار ميهرِن إلى أهميّة هذا الإنجاز، قائلاً: "شكّلت تلك اللحظة أهمية حقيقية على صعيد احتجاز الكربون وتخزينه في أوروبا. ويُعَدُّ التوسُّع في مجال احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه على المستوى الدولي، ونقله من مرحلة تجريبية إلى مرحلة تشغيلية على نطاق واسع خطوة ضرورية؛ لإزالة الكربون من الصناعة الأوروبية، والإسهام في تحقيق الأهداف الرامية للوصول إلى مستوى الصفر من صافي الانبعاثات الكربونية".

وأنهت الشركة العام الماضي بمحفظة قوامها خمسة تراخيص خاصة بتخزين ثاني أكسيد الكربون في النرويج والدنمارك والمملكة المتحدة، وبسعة تخزين إجمالية تبلغ 17.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً (وهي حصة فينترسال دِيا)؛ وهذا يعادل نحو 12% من إجمالي الانبعاثات الصادرة عن الصناعة الألمانية.