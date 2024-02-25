طارق العشري يعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة البنك الأهلي

أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، التشكيل الذي سيخوض مواجهة البنك الأهلي مساء اليوم الأحد، في الدوري المصري الممتاز.

ويحتضن ملعب الإسكندرية المواجهة المرتقبة بين البنك الأهلي والاتحاد، في السابعة من مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة اليوم كما يلي:

المهدي سليمان في حراسة المرمى

الدفاع: شريف رضا - سيف تقا - مصطفى إبراهيم - كريم الديب

خط الوسط: مورو ساليفو - عمرو صالح - عبدالغني محمد

الهجوم: بيكالي أوبامي - بنجامين بواتينج - أدهم علاء.