اعتبرت الإعلامية لميس الحديدي أن صفقة رأس الحكمة تمثل بداية الإصلاح الحقيقي وتغيير المسار الاقتصادي ‏في مصر.‏

وشددت خلال برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة «‏ON E‏» مساء السبت، على ضرورة التوجه خلال ‏الفترة المقبلة إلى إجراء «الإصلاح الحقيقي العميق» الذي يبدأ بالقضاء على البيروقراطية وتوفير مناخ مناسب ‏للأعمال.‏

طالبت «الحديدي» بضرورة أن يشعر المستثمر المصري بنفس أهمية المستثمر الأجنبي، ويحظى على نفس ‏التسهيلات والخدمات والدعم بخلق بيئة مناسبة له.‏

وقالت إن اللجوء إلى التطوير العقاري كان الحل الأسرع لتوفير العملات الأجنبية، مؤكدة أن «الأهم ألا ننسى ‏الصناعة والزراعة والاقتصاد الحقيقي الذي يخلق قيمة مضافة».‏

وأضافت أنه على الرغم من أن رأس الحكمة «صفقة إنقاذ»، لكنها يجب أن تكون بداية لتغيير المسار نحو التنمية ‏الشاملة والمستدامة.‏

وأكدت أن قيمة الصفقة إشارة هامة على ثقة المستثمرين في مصر، موجهة التحية إلى دولة الإمارات التي دائما ‏تقف داعمة لمصر في كل الأوقات، وكذلك إلى المفاوض المصري الممثل في الحكومة المصرية على جهودها في ‏إبرام الصفقة الهامة.‏

واختتمت مشددة على أهمية التركيز على المستقبل، وكيفية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ‏