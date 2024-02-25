اعتبرت الإعلامية لميس الحديدي أن صفقة رأس الحكمة تمثل بداية الإصلاح الحقيقي وتغيير المسار الاقتصادي في مصر.
وشددت خلال برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، على ضرورة التوجه خلال الفترة المقبلة إلى إجراء «الإصلاح الحقيقي العميق» الذي يبدأ بالقضاء على البيروقراطية وتوفير مناخ مناسب للأعمال.
طالبت «الحديدي» بضرورة أن يشعر المستثمر المصري بنفس أهمية المستثمر الأجنبي، ويحظى على نفس التسهيلات والخدمات والدعم بخلق بيئة مناسبة له.
وقالت إن اللجوء إلى التطوير العقاري كان الحل الأسرع لتوفير العملات الأجنبية، مؤكدة أن «الأهم ألا ننسى الصناعة والزراعة والاقتصاد الحقيقي الذي يخلق قيمة مضافة».
وأضافت أنه على الرغم من أن رأس الحكمة «صفقة إنقاذ»، لكنها يجب أن تكون بداية لتغيير المسار نحو التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكدت أن قيمة الصفقة إشارة هامة على ثقة المستثمرين في مصر، موجهة التحية إلى دولة الإمارات التي دائما تقف داعمة لمصر في كل الأوقات، وكذلك إلى المفاوض المصري الممثل في الحكومة المصرية على جهودها في إبرام الصفقة الهامة.
واختتمت مشددة على أهمية التركيز على المستقبل، وكيفية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.