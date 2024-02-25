محافظ الإسماعيلية يبحث سبل التبادل التجارى مع سفيرة سلوفاكيا

استقبل اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، سفيرة دولة سلوفاكيا بالقاهرة لينكا ميهاليكوفا، والمستشار التجاري ونائب سفيرة سلوفاكيا ميناج دوستال، بهدف بحث التعاون والتبادل التجاري بين مصر وسلوفاكيا

رحب بشارة بسفيرة سلوفاكيا والوفد المرافق لها، متمنيا لهم قضاء وقت ممتع فى واحدة من أجمل مدن مصر وهي مدينة الإسماعيلية.

واستعرض بشارة الفرص الاستثمارية بالإسماعيلية وخاصة في مجال التصنيع الزراعي لما تشتهر به المحافظة من المحاصيل الزراعية والخضروات ذات الجودة العالية، منها المانجو والبرتقال والفراولة والسمسم والفول السوداني، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم ودعم المستثمرين وأصحاب المصانع لتوفير أكبر عدد من فرص التشغيل لشباب المحافظة، خاصة مع وجود المقومات الاستثمارية بها والموقع المتميز للمحافظة وقربها من المواني.

وأضاف بشارة أن الإسماعيلية تنظم العديد من المهرجانات الثقافية ذات الطابع المميز مثل مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، ومهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، ومهرجان الإسماعيلية للمانجو الذي يعبر عن أهمية محصول المانجو بالمحافظة، خاصة وأن مواطني الإسماعيلية محبين للاحتفالات والمهرجانات.

وأوضح بشارة أن مثل هذه الزيارات بمثابة جسور لتقوية العلاقات بين مصر وسلوفاكيا، للبحث عن الخبرات والمشروعات والفرص الاستثمارية و الثقافية ووجود ٣ جامعات على أرض الإسماعيلية، مما يسمح بتشجيع التبادل الطلابي والمنح الدراسية بين الجانبين، متمنيا المزيد من التعاون والتبادل التجاري بين مصر وسلوفاكيا في العديد من المجالات.

من جهتها وجهت سفيرة سلوفاكيا الشكر لمحافظ الإسماعيلية حفاوة الاستقبال، متمنية المزيد من التعاون والتبادل التجاري مع المحافظة.

وقدم بشارة درع المحافظة لسفيرة سلوفاكيا بالقاهرة ترحيبًا بها على أرض الإسماعيلية.