 السعودية تعلن عن زيادة كبيرة في الاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات بحقل الجافورة - بوابة الشروق
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السعودية تعلن عن زيادة كبيرة في الاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات بحقل الجافورة

د ب أ
نشر في: الأحد 25 فبراير 2024 - 9:14 ص | آخر تحديث: الأحد 25 فبراير 2024 - 9:14 ص

صرَّح وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، بأنَّ شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) قد تمكَّنت من إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" أن الكميات الإضافية المؤكدة بلغت (15) تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، و(ملياري) برميل من المكثفات، وتحقق هذا الإنجاز نتيجة تطبيق أعلى المعايير العالمية في تقدير الموارد الهيدروكربونية وتطويرها بما يضمن حُسن استغلالها.

جدير بالذكر أن كميات الموارد في حقل الجافورة أصبحت تُقدّر بحوالي (229) تريليون قدم مكعب قياسية من الغاز، و(75) مليار برميل من المكثفات، حيث صادق على تقديرات الموارد والاحتياطيات المؤكدة لحقل الجافورة شركةُ استشاراتٍ مستقلة كبرى متخصصة في مجال المصادقة على الموارد والاحتياطيات المؤكدة.


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