البنتاجون: القوات الأمريكية والبريطانية قصفت 18 هدفا للحوثيين في اليمن

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هاجمت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية نحو 18 هدفا في مواقع ميليشيا الحوثي في اليمن.

وبدعم من دول أخرى، استهدفت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية الميليشيات المدعومة من إيران في ثمانية مواقع في اليمن خلال الليل، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن يوم السبت.

وجاءت الغارات الأمريكية البريطانية ردا على هجمات الحوثيين المستمرة على السفن في البحر الأحمر.

وقال البنتاجون في بيان إن "هذه الغارات الدقيقة تهدف إلى تعطيل وإضعاف القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد التجارة العالمية والسفن البحرية وحياة البحارة الأبرياء".

وتابع البنتاجون أن الأهداف شملت مستودعات أسلحة للحوثيين تحت الأرض ومنشآت تخزين الصواريخ ومسيرات وأنظمة دفاع جوي ومنشآت رادار.

وتعتبر هذه الهجمات هي الأحدث في سلسلة من الغارات العسكرية البريطانية الأمريكية المشتركة ضد الميليشيا في الأسابيع الأخيرة.

ويقول الحوثيون إنهم يقومون بعملياتهم تضامنا مع حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة. ويقولون إنهم يريدون إنهاء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة من خلال مهاجمة السفن التجارية التي يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل.