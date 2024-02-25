كوريا الجنوبية تعتزم زيادة الرحلات الجوية إلى منغوليا في ظل ارتفاع الطلب

قالت وزارة النقل الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، إنها اتفقت مع السلطات في منغوليا على زيادة عدد الرحلات الجوية بين الدولتين في ظل ارتفاع الطلب.



وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أنه وفقا للقرار، سوف تعزز كوريا الجنوبية من الرحلات لتشمل مطارين إضافيين بالإضافة إلى الخمسة مطارات الحالية، وذلك بحسب ما قالته وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل.



وكانت كوريا الجنوبية ومنغوليا قد قررتا زيادة عدد الرحلات المغادرة من مطار جيمهاي الدولي بالقرب من مدينة بوسان بجنوب البلاد من ست رحلات حاليا إلى تسع رحلات.



كما اتفقت الدولتان على إلغاء القيود على السعة للطائرات التي تغادر المطارات الإقليمية، التي كانت تحدد في السابق سعة الجلوس بـ200 مقعد.



ومن أجل موسم الذروة الممتد من حيونيو إلى أغسطس المقبلين، اتفقت الدولتان على مضاعفة عدد المقاعد إلى ما لا يقل عن 10800 أسبوعيا مقارنة بـ 9000 حاليا.



ووفقا لبيانات الحكومة الكورية، فإن عدد الركاب بين الدولتين ارتفع مؤخرا بصورة كبيرة، من 41 ألف خلال عام 2021 إلى نحو 318 ألف خلال عام 2022 ولاحقا إلى 653 ألف خلال عام 2023.