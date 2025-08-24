شريف إكرامي يكشف حقيقة اعتزاله

أكد شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز أنه لا صحة لما يتردد عن اتخاذ قرارًا بالاعتزال، مُشيرًا إلى أن تركيزه منصب حاليًا على مسيرته في الملاعب.

وكتب شريف إكرامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بكل احترام لكل الآراء، أنا حالياً تركيزي الكامل على شغلي في الملعب كلاعب محترف فقط".

وأضاف: "أنا لاعب يحترم تاريخه، ومكان عمله، ولا أتحضر لأي مناصب خارجية.. كل مرحلة في حياة لاعب كرة القدم لها ظروفها".

وتابع: "هذه أمور يحددها كل لاعب حسب رؤيته، وعقليته، وتقييمه لنفسه، والآن أنا مستمر في مشواري باحترام لتاريخي".

وأتم شريف إكرامي تصريحاته قائلًا: "الأهم أنني أستمتع بالكرة، وبالتقدير في المكان الذي أتواجد فيه حاليًا، وعندما يأتي الوقت المناسب لأي قرار، سأعلن عنه بكل شفافية".