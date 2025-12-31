رئيس وزراء ماليزيا: آسيان تتابع انتخابات ميانمار عن كثب

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تتابع عن كثب التطورات في ميانمار، بما في ذلك العملية السياسية، بعدما زعم حزب موال للجيش أنه تصدر بفارق كبير في الانتخابات التي يديرها المجلس العسكري، حسبما ذكرت صحيفة "نيو ستريتس الماليزية" اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء "برناما" عن أنور قوله: "سيتم إجراء أي تقييم بشكل تسلسلي مسترشدا بضرورة الحد من العنف، وتجنب أي إجراءات قد تعمق الانقسامات أو تمنح شرعية مبكرة والحفاظ على إمكانية وجود مسار شامل وموثوق للمضي قدما".

وأدلى أنور، رئيس رابطة (آسيان) لعام 2025، بهذه التصريحات في الوقت بينما أعلن الحزب الموالي للجيش، وهو الحزب المهيمن على الحياة السياسية في ميانمار، فوزا ساحقا في المرحلة الأولى من الانتخابات التي أدارها المجلس العسكري، وسط تحذيرات من منظمات المراقبة الديمقراطية من أن هذه الانتخابات سترسخ الحكم العسكري.

وكانت القوات المسلحة قد استولت على السلطة في البلاد في انقلاب عام 2021.