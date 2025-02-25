ترامب ينفي رغبة الولايات المتحدة في التخلي عن قاعدة عسكرية في اليونان

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير التي تتحدث عن مخطط للجيش الأمريكي للتخلي عن قاعدته العسكرية في اليونان بناء على طلب روسيا وتركيا.



وعندما طلب الصحافيون من الرئيس الأمريكي التعليق على هذه المعلومات لجأ إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث الحاضرين معه في الغرفة، فقال هيغسيث: "كلا، الجواب هو لا". دون الخوض في أية تفاصيل. فنظر ترامب إلى المراسلين وقال: "هذه معلومة خاطئة".

وكان صحيفة "ديموكراتيا" اليونانية قد نشرت في وقت سابق أن السلطات الأمريكية أمرت بإجراء مراجعة عاجلة لضرورة مواصلة تشغيل القاعدة العسكرية في ألكسندروبوليس باليونان، والتي خصصتها الحكومة اليونانية لإدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لنقل الأسلحة إلى أوكرانيا واتخاذ تدابير ضد روسيا.