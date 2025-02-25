تواصلت الاحتجاجات لليوم الثاني على التوالي، في الجنوب السوري، حيث خرج الأهالي وطلاب المدارس في عدة مظاهرات رفضاً لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول المنطقة.

وذكرت شبكة «السويداء 24» الإخبارية المحلية، اليوم الثلاثاء، أن المئات تجمعوا في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، تأكيداً على رفضهم التصريحات الإسرائيلية، وهتفوا: «تربة وطنا ما نبيعا بالذهب»، كما رددوا أهازيج تؤكد وحدة البلاد ورفض أي تدخل خارجي.

وقال مراسل تلفزيون سوريا، إن طلاب المدارس في ريف القنيطرة الجنوبي خرجوا في مظاهرة ببلدة الرفيد رفضاً لتصريحات نتنياهو، ورفعوا لافتات تؤكد وحدة الأراضي السورية، مشددين على أن بلادهم جزء لا يتجزأ من سوريا.

كذلك خرج أبناء قرية مساكن جلين في ريف درعا الغربي بمظاهرة هتفوا فيها لوحدة الأراضي السورية ورفعوا العلم السوري، وسط دعوات للخروج ببقية المناطق.

" تربة وطنّا ما نبيعا بالذهب"



من مظاهرة أحرار السويداء اليوم pic.twitter.com/dxya9aOdAp — Omar Alhariri (@omar_alharir) February 25, 2025

والاثنين، انتشرت دعوات للتظاهر في ساحة 18 أذار في درعا وساحة الكرامة في السويداء ودوار خان أرنبة بالقنيطرة، للتأكيد على رفض تصريحات نتنياهو.

وأثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، حول الطائفة الدرزية والجنوب السوري حالة من الجدل والاستنكار.

وطالب نتنياهو، الأحد، الإدارة السورية الجديدة بسحب قواتها من جنوب سوريا، مؤكدا أن المنطقة يجب أن تكون منزوعة السلاح بالكامل.