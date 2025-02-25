السعودية تؤكد دعم بناء مؤسسات الدولة السورية وسيادتها ووحدة أراضيها

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أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء دعم بناء مؤسسات الدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الثلاثاء" عن ترحيب المملكة بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري"، آملةً "أن يسهم ذلك في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق وتعزيز وحدته الوطنية".

وأكدت الوزارة" دعم المملكة لجهود بناء مؤسسات الدولة السورية وتحقيق الاستقرار والرخاء لمواطنيها"، مجددةً" موقف المملكة الداعم لأمن واستقرار سورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها".

يشار إلى أن البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري الصادر اليوم الثلاثاء قد شدد على وحدة الأراضي السورية وحصر السلاح بيد الدولة وإصدار إعلان دستوري وتشكيل مجلس تشريعي مؤقت .

وشارك في المؤتمر اكثر من 600 شخصية سورية بمنأى عن الأحزاب والكتل السياسية.