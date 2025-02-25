مبعوثة الأمم المتحدة للشرق الأوسط: المجتمع الدولي تخلى عن غزة

قالت سيغريد كاغ، مبعوثة الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، إن الفلسطينيين في غزة تعرضوا لـ «الموت والدمار والتشرد»، واصفة الوضع بأنه «حاد وصعب جدًا».

وأضافت خلال جلسة مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، إن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار سمحت بـ «بعض الإغاثة والتنفس قليلا»؛ مشددة في الوقت ذاته أن هناك الكثير مما يجب عمله بعد 15 شهرًا من «الحرمان والخسارة وفقدان الكرامة».

وتحدثت عن زيارتها الأخيرة إلى غزة بعد وقف إطلاق النار مباشرة، قائلة: «بعد زيارتي الأخيرة إلى غزة، عقب وقف إطلاق النار مباشرة؛ تأثرت بمشاهد الدمار واليأس والفقد والصدمات، والشعور بتخلي المجتمع الدولي عن الفلسطينيين في غزة».

وأشارت إلى إطلاق إسرائيل سراح 1135 أسيرًا فلسطينيا حتى الآن، مشددة أن التقارير الواردة تفيد بسوء المعاملة والإهانات التي تعرضوا لها خلال احتجازهم في السجون الإسرائيلية.

ونوهت إلى تسريع المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة والدول تقديم المساعدات إلى غزة بعد بدء وقف إطلاق النار في 19 يناير، وبداية الإجلاء الطبي ووصول المرضى إلى مصر وفقا للاتفاق.

ودعت الطرفين إلى الالتزام الكامل ببنود وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات من أجل تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، موجهة التحية إلى مصر وقطر والولايات المتحدة في تأمين المرحلة الأولى والسعي لتنفيذ المرحلة الثانية.

وحذرت من عودة الحرب مرة أخرى، مشددة أن «استمرار الحرب ينبغي ألا يعود.. وأن نمنع ذلك بكل الأساليب الممكنة».