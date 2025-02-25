الدفاعات الجوية الروسية تسقط 19 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع في موسكو، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 19 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أجواء 3 مقاطعات روسية.

وقالت الوزارة في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية ".

وأَوضح البيان أنه تم تدمير "16 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرتين فوق أراضي مقاطعة كورسك، إضافة لواحدة فوق أراضي مقاطعة كالوجا".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.