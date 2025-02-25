شهيدان في غارة إسرائيلية على شرق لبنان

استشهد شخصان جراء ضربة إسرائيلية استهدفت الثلاثاء منطقة حدودية في شرق لبنان.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن "طائرة بدون طيار معادية شنت غارة على محلة الشعرة في منطقة جنتا على تخوم سلسلة جبال لبنان الشرقية، أسفرت عن سقوط شهيدين وجريحين".

كما ذكرت وسائل إعلام تابعة لحزب الله أن غارة إسرائيلية شنتها طائرة بدون طيار استهدفت منطقة الشعرة في السلسلة الشرقية فوق بلدة جنتا البقاعية.

وفي 26 نوفمبر، تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، على أن تنسحب إسرائيل بعد 60 يوما من الأراضي اللبنانية.

ومددت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الحالي. ولم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق بل قامت خلال الفترة التي بقيت فيها في جنوب لبنان بعمليات تفجير. ولا تزال قواتها متواجدة في 5 نقاط في جنوب لبنان.