الإمارات والولايات المتحدة تبحثان آفاق التعاون التجاري

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الخارجية عبدالله بن زايد آل نهيان مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، آفاق التعاون التجاري بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الأربعاء، أن اللقاء الذي لم تحدد وقته جاء في إطار زيارة عمل يقوم بها عبدالله بن زايد إلى واشنطن دون أن تذكر مدتها.

وقالت إنه جرى خلال اللقاء "بحث سبل تنمية آفاق التعاون التجاري بين البلدين، وتعزيز الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، ومنها التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، بما يعكس عمق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين".

وأضافت: "كما استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار مبادرة (باكس سيليكا) الإستراتيجية التي تقودها الولايات المتحدة بهدف بناء سلسلة توريد آمنة ومزدهرة وموجهة بالابتكار في مجال السيليكون، بدءاً من المعادن والمواد الخام الحيوية ومدخلات الطاقة، وصولاً إلى التصنيع المتقدم، وأشباه الموصلات، وبنية الذكاء الاصطناعي التحتية، والخدمات اللوجستية".

ونقلت عن عبدالله بن زايد تأكيده أن الإمارات "تنظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة كشريك إستراتيجي رئيسي في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة".

وأشار إلى أن "التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين يشهد تطوراً نوعياً يعكس متانة العلاقات التاريخية بينهما".

وأعرب عن "تطلع دولة الإمارات إلى مواصلة العمل المشترك مع الولايات المتحدة لفتح آفاق جديدة للتعاون، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الازدهار المستدام للبلدين".

ومبادرة "باكس سيليكا" هي مبادرة دولية تقودها الولايات المتحدة، تركز على تعزيز سلاسل التوريد الموثوقة للتقنيات المتقدمة، لا سيما أشباه الموصلات، البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والمعادن شديدة الأهمية، والبنية التحتية المرتبطة بالطاقة والبيانات.

وتضم المبادرة الولايات المتحدة، قطر، إسرائيل، الإمارات، أستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية، وسنغافورة والمملكة المتحدة.