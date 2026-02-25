استطلاع: غالبية ضئيلة من الألمان تؤيد تقليل الاعتماد على الصين

ينقسم المواطنون في ألمانيا بشأن ما إذا كان ينبغي لبلدهم تقليل اعتماده الاقتصادي على الصين، حتى إذا ترتب على ذلك تداعيات سلبية.

وأظهر استطلاع أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة "إنترناتسوناله بوليتيك" الألمانية أن غالبية ضئيلة تبلغ 53% تؤيد اتخاذ خطوات من شأنها تقليص هذا الاعتماد، بينما يعارض ذلك 42% آخرون.

وأجري الاستطلاع يومي 4 و5 فبراير الجاري وشمل ألف شخص.

ويجري المستشار الألماني فريدريش ميرتس حاليا زيارة إلى بكين يلتقي خلالها قيادات صينية، على رأسهم رئيس الدولة شي جين بينج. وتسعى الحكومة الألمانية إلى تقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين، لكنها لا تريد فك الارتباط مع بكين نظرا للأهمية الاقتصادية للبلاد.

ووفقا للاستطلاع، يؤيد 49% من المشاركين في شرق ألمانيا سياسة تهدف إلى تقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين، بينما عارض ذلك 44% هناك. كما تبين أن النساء يمِلن أكثر إلى تأييد تقليل الاعتماد الاقتصادي، إذ تؤيد 56% منهن ذلك مقابل 37% يعارضنه، بينما تبلغ نسبة التأييد بين الرجال 50%، مقابل معارضة 47% آخرين.

وعند النظر إلى الفئات العمرية، يتضح أن 46% من تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما يؤيدون تقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين، مقابل 49% يعارضونه. وعلى العكس من ذلك، ترتفع نسبة التأييد بين من تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر إلى 59% مقابل معارضة 35% آخرين.

أما عند النظر إلى التوجهات الحزبية للمشاركين، فإن ناخبي حزب الخضر هم الأكثر تأييدا لتقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين، حيث أيد ذلك 72% منهم، بينما عارضه 23% آخرون. وكانت نسبة التأييد بين أنصار التحالف المسيحي 69% والحزب الاشتراكي الديمقراطي 62%.

في المقابل، عارض 64% من ناخبي حزب "البديل من أجل ألمانيا" تقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين، بينما أيده 34% فقط.