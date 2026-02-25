محافظ البحيرة تفاجئ سائقي السرفيس بدمنهور للتأكد من الالتزام بالتعريفة وخطوط السير

أجرت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، جولة مفاجئة بمدينة دمنهور لمتابعة انتظام حركة النقل الداخلي وضبط منظومة السرفيس.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لإحكام الرقابة على منظومة النقل وضمان حماية حقوق المواطنين، وحرصًا على تقديم خدمة نقل آمنة ومنضبطة.

وخلال الجولة، أوقفت محافظ البحيرة عددا من سيارات السرفيس، وكلفت إدارة المرور ومشروع المواقف بمراجعة التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة الرسمية، مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل بقواعد النقل وعدم السماح بأي تجاوزات.

كما استمعت إلى شكاوى وملاحظات الركاب، خاصة فيما يخص الالتزام بعدم تجزئة خطوط السير أو فرض أي تعريفة إضافية تخالف القرارات الرسمية، مشددة على أن أي انتهاك لحقوق المواطنين سيُحاسب عليه المخالف فورًا دون أي تهاون.

وأكدت عازر تكثيف الحملات الرقابية الميدانية لضمان الانضباط التام وتقديم خدمة نقل آمنة وذات جودة للمواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة.