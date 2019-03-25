الكرملين يرحب بنتيجة تحقيق أمريكي يؤكد عدم وجود تواطؤ بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية

رحب الكرملين، اليوم الاثنين، بنتيجة تحقيق أمريكي استمر لنحو عامين، وخلص إلى عدم وجود تواطؤ بين دولة روسيا ودونالد ترامب، أثناء حملته الانتخابية الرئاسية في عام 2016.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، "إن الادعاءات الموجهة ضد روسيا، فيما يتعلق بالتدخل في العمليات الانتخابية الأمريكية، ليست صحيحة."

وأوضح بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الرسمية، أنه "من الصعب العثور على قطة سوداء في غرفة مظلمة، خاصة إذا لم يكن هناك (قطة)".

وقد شمل التحقيق فترة طويلة من رئاسة ترامب للولايات المتحدة، وشمل نحو 500 مقابلة مع شهود، و2800 مذكرة استدعاء، و13 طلب أدلة إلى حكومات أجنبية.

ومن جانبه، قال المدعي العام الأمريكي وليام بار، إن التحقيق الذي أجراه المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر، "لم يثبت تآمر أو تنسيق أعضاء من حملة ترامب مع الحكومة الروسية في أنشطتها للتدخل في الانتخابات".