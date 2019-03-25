نتائج جزئية أولية تظهر عدم وجود فائز واضح في انتخابات تايلاند

تقدم الحزب التايلاندي المؤيد للمجلس العسكري بمجموع الأصوات بشكل عام بعد الانتخابات التي جرت أمس الأحد ، لكن حزب "ييو تاي" المعارض فاز بعدد أكبر من المقاعد البرلمانية ، وذلك وفقا لنتائج أولية جزئية اليوم الاثنين.

وحصل حزب بالانج براشارات ،بزعامة رئيس المجلس العسكري برايوث شان أوتشا ، على 96 مقعدا من المقاعد الممثلة للدوائر الانتخابية حتى اليوم الاثنين ، مع فرز 95% من الأصوات ، وفقا للجنة الانتخابات.

ويحتاج حزب المجلس العسكري للفوز بـ126 مقعدا من أصل 500 مقعد في مجلس النواب التايلاندي حتى يتمكن من اختيار رئيس الوزراء القادم بشكل مباشر. ويختار الجيش جميع الأعضاء الـ250 في مجلس الشيوخ ، والذين يصوتون أيضا على اختيار رئيس الوزراء .

وحصل بيو تاي ،المرتبط برئيسي الوزراء السابقين الشقيقين تاكسين شيناواترا وينجلوك شيناواترا، على 138 مقعدا ، في حين حصل حزب "المستقبل إلى الأمام" التقدمي على 30 مقعدا.

ومع فرز 94% من الأصوات ، حصل حزب بالانج براشارات على إجمالي 69ر7 مليون صوت ، متقدما على بيو تاي (2ر7 مليون صوت) والمستقبل إلى الأمام (3ر5 مليون صوت).